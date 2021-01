Los cinco ejercicios que te harán perder peso de forma rápida

Lo más probable es que durante las fiestas hayas comido de más. Es normal, pero empiezan las lamentaciones. Llega el momento de poner manos a la obra y el ejercicio es el mejor aliado para bajar esos kilos extras de forma rápida y poder sentirte mejor lo antes posible.

Para perder peso rápidamente, lo mejor es alternar la práctica de ejercicio regular con una dieta sana y equilibrada que te permita mantener un déficit de calorías para poder adelgazar. Ambos métodos te harán llegar antes al objetivo deseado y, con esta simple rutina, vas a conseguir muy buenos resultados. Toma nota.

Sentadillas

Aunque parezca un ejercicio sencillo, lo cierto es que si las sentadillas no se hacen bien, además de no ser efectivas, te pueden provocar lesiones y problemas musculares. Para que esto no ocurra, es fundamental prestar especial atención a la técnica y hacerlas bien. Es mejor la calidad que la cantidad, recuerda siempre esto. Se recomienda comenzar con 3 series de 15 repeticiones e ir aumentando a una serie más cada dos semanas.

Planchas

Las planchas son un ejercicio isométrico perfecto para fortalecer la zona abdominal. Al igual que ocurre con las sentadillas, hacer planchas puede parecer algo demasiado sencillo, pero esto no es así en absoluto. Este ejercicio no sólo requiere técnica, sino también mucho esfuerzo. Empieza con 3 series de 10 segundos cada una y, poco a poco, irás aumentando el tiempo.

Jumping Jacks

Es uno de los clásicos del entrenamiento cardiovascular. Este ejercicio acelera el pulso, hace sudar y, por lo tanto, ayuda a quemar grasas más rápidamente, así que, sin duda, es tu mejor aliado en caso de que quieras perder peso rápidamente. Están indicados para reafirmar y fortalecer espalda, glúteos y piernas. Empieza con 5 series de 10 saltos y, luego aumenta la exigencia.

Flexiones

Las flexiones son, sin duda, otro de los ejercicios que puede transformar la parte superior de tu cuerpo en un tiempo récord. Son perfectas para fortalecer los músculos del pecho, hombros y tríceps al tiempo que ayuda a mejorar el tono del abdomen. Para evitar lesiones, comienza a hacer 3 series de 10 repeticiones descansando un par de minutos entre cada serie.

Elevaciones de rodilla

Las elevaciones de rodilla es un ejercicio aeróbico que te ayudará, y mucho. Dada su sencillez, se puede realizar en casa sin necesidad de ningún material. Repite el ejercicio durante 20 segundos, descansa 10 y vuelve a repetir 8 veces en total. Así realizarás un tábata que te ayudará a quemar más calorías.