Gatita: el look de Romina Malaspina que cautivó a todos en la red

Romina Malaspina es, sin dudas, una de las mujeres más hermosas de nuestro país. Es dueña de una gran belleza que no escatima en enseñar en sus redes sociales y sus fanáticos enloquecen cada vez que da señales de vida en la web.

"The world is yours (el mundo es tuyo)", es la descripción que se alcanza a leer apenas uno ingresa a su cuenta de Instagram. Allí la siguen más de dos millones de personas, que llenan de likes y halagos sus publicaciones. Parte de su vida diaria, instantáneas junto a su minino y los fabulosos looks que sube es algo del contenido que los internautas pueden encontrar.

Desde hace varios meses se encuentra al frente de uno de los noticieros de Canal 26 junto a Diego Codini y cada vez que se prenden las cámaras deslumbra a los televidentes con su frescura y espontaneidad. Programa tras programa se la ve más suelta y cómoda en el rol.

Si bien se hizo conocida hace seis años cuando participó en la casa más famosa de la televisión, su verdadero salto a la fama fue en el 2020 cuando irrumpió en la señal televisiva. Nadie pudo pasar por alto su hermosa figura, ni tampoco los fabulosos outfit que elige para salir al aire.

En las últimas horas, Malaspina compartió en sus historias de Instagram una instantánea que dejó a más de uno boquiabierto. La modelo de 26 años posó para la cámara con un top blanco, el pelo suelto y unas orejas de gatito rosadas que hicieron que acaparara todas las miradas.