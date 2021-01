Sin ropa interior: Mala Rodríguez revolucionó la red con su look

Mala Rodríguez no para de dar de qué hablar con el contenido que comparte en sus redes sociales. Es una de las cantantes españolas más bellas y exitosas. A la hora de enseñar su hermosura no escatima nada y sus fanáticos enloquecen cuando da señales de vida en la web.

"Bienvenidos a mi habitación (welcome to my room)", se alcanza a leer en la descripción de su cuenta de Instagram en donde la siguen más de un millón de personas. Rara vez pasa desapercibida con lo que sube: videos de ella cantando y los fabulosos looks que luce, son las publicaciones favoritas de sus fans.

Su particular estilo aflamencado a la hora de cantar la hacen atravesar cualquier pantalla y calar hondo en los corazones de millones de personas en el mundo. Pena es uno de sus últimos lanzamientos que en estos días suena en todos lados. El single lo interpreta junto al músico español Cecilio G y hasta el momento, ya supera el más de un millón de reproducciones en YouTube.

Recientemente hizo un anuncio que generó un gran revuelo entre sus fanáticos. La cantante española reveló que se creó una cuenta personal de OnlyFans y le llovieron las críticas. Sin embargo, fiel a su estilo, continúa siempre para adelante sin darle trascendencia a lo que los demás opinen.

En las últimas horas, Mala compartió una instantánea en sus historias de Instagram donde se la puede ver cantando y más de uno quedó boquiabierto con su outfit. Sentada, con los ojos cerrados y el micrófono en la mano, se abrió su saco y no pasó desapercibido un detalle para nadie: estaba sin ropa interior. La instantánea pertenece al primer show que brindó este año en Madrid dentro del ciclo de conciertos 'Madrid Brillante'.