¿Qué es lo primero que observas?: asombrosa y sencilla prueba de personalidad

Las pruebas de personalidad y los test psicológicos adquirieron una gran notoriedad en las redes sociales en los últimos meses. Los internautas encontraron en ellos una excelente alternativa para conocerse mejor en milésimas de segundos y los asombrosos resultados que arrojan han sorprendido a millones de personas. Por este motivo, te proponemos un nuevo reto que te permitirá conocer más acerca de tu forma de ser de una manera muy sencilla.

¿Te animas a descubrir lo que revela de ti? Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo primero que tu ojo capte. No pienses demasiado y hazle caso a tu intuición, allí están todas las respuestas. ¡No hagas trampa!

Luna: eres una persona que se caracteriza por ser muy soñadora. No sabes decir que "no" y detestas quedar mal con los demás. Siempre eres muy amable y generoso con todo aquél que se cruza en tu camino. No toleras las injusticias, ni a la gente hipócrita. Para ti, la palabra es sagrada y la cumples a como dé lugar. Eres muy comprometido y responsable con todo lo que emprendes. Antes de criticar a otro prefieres ponerte en su lugar para entender lo que le ocurre y tratar de ayudarlo.

Rostro: eres alguien extremadamente inteligente. Eres extrovertido y rara vez pasas desapercibido. Tienes facilidad para entablar conversaciones rápidamente con desconocidos y hacer nuevos amigos. Sobresales por tu gran carisma y simpatía. Crees que el paso por la tierra es muy fugaz y por ello no te privas de nada. Para ti, la vida es una sola y hay que vivirla. Aunque lo niegues y te cueste aceptarlo, eres una fuente de inspiración para muchas personas que les gustaría ser como tú.