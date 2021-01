Preocupación por la salud de una superestrella de la NBA

El coronavirus sigue colándose en la NBA. Días después de que Michael Porter Jr. fuera el primer jugador puesto en cuarentena y los Clippers presentara un brote tras una fiesta de Año Nuevo, se reveló que una de las máximas superestrella fue aislado por los protocolos de covid: Kevin Durant.

El alero de los Brooklyn Nets tendrá que estar al menos 7 días en cuarentena, el periodo mínimo que marca el protocolo de la liga por exposición al virus. Durant, que en abril del año pasado se había contagiado, ha seguido registrando anticuerpos. Hasta este lunes por la tarde, había dado negativo tres veces.

Según el Centro para el Control de Enfermedades, los anticuerpos son "proteínas que ayudan a combatir las infecciones y pueden brindar protección contra la enfermedad nuevamente". Los científicos aún no están seguros de qué grado de inmunidad proporcionan los anticuerpos y los protocolos de la NBA no distinguen entre los jugadores que tienen anticuerpos y los que no.

Durant, dos veces MVP de las Finales de la NBA, se perdería cuatro partidos esta semana: contra Jazz y 76ers de locales, en Memphis y ante el Thunder, siendo elegible para volver el martes 12 ante el Thunder si no se determina un mayor tiempo de cuarentena con unos Nets que tienen marca de 3-4 en el inicio de la temporada.

Hasta el momento había disputado 6 partidos en lo que va de temporada, promediando 28.2 puntos, 7 rebotes y 4.8 asistencias en 34.2 minutos de juego en su regreso a las canchas tras perderse toda la temporada pasada por la ruptura del tendón de Aquiles en el Juego 5 de las Finales de 2019.