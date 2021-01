En el mar la vida es más sabrosa: Karol G se llevó todas las miradas desde su yate

Karol G se ha convertido en sinónimo de éxito indiscutido en el último tiempo, con tremendo éxitos que no paran de sonar en radios y plataformas de streaming; no hay reunión o fiesta en la que no se escuche algún hit de la colombiana.

Además de su dulce voz y la plasticidad artística que le permite pasar del latin pop al trap y al reggaetón; la novia de Anuel AA es también muy admirada por su belleza y simpatía, algo que sus fans conocen muy bien.

Carolina Giraldo Navarro, como es su verdadero nombre, suele mostrarse muy graciosa y distendida. Sus seguidores en la red social Instagram están siempre atentos a sus nuevas publicaciones, donde además muestra todo su atractivo.

Hace algunas horas compartió una publicación que generó gran revuelo al mostrarse ella envuelta en un traje de neopreno o wetsuit que da una precisa idea la las líneas de su bella figura. Las instantáneas fueron acompañadas por una breve descripción: “Mi mami me las tomó y ella me dijo cómo posar 💦😎🏖”.

Rápidamente los fans de Karol G, se agolparon en la sección de comentarios para hacerle saber toda su admiración a la cantante con elogios y mensajes como los siguientes: Matándola con ese wetsuit mujer!!! 🔥🔥🔥😍😍😍 Pd: que divertido se ve el tobogán de aire yo quiero!!!!! 🙆🏽‍♀️🙆🏽‍♀️, Aaaaaa bueeeee 🔥🔥🔥, OMG 🔥❤️Que se tenga la sirenita 🧜🏻‍♀️.