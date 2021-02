Paraliza corazones: desde la piscina Salma Hayek cautiva con su figura

Salma Hayek continua siendo una de las mujeres más bellas sobre la faz de la tierra, sin importar su edad. La actriz que supo dar vida a la enamorada de "El mariachi", Carolina, ha cautivado durante sus vacaciones al compartir algunas postales desde el hermoso paisaje en el que se encuentra, aunque este quedara opacado por la hermosura de ella.



Salma ha sido un ícono de la belleza femenina por décadas; siendo un faro a seguir en lo que a moda respecta. Y esto es algo que muy bien saben los más de 17 millones de seguidores que ostenta en Instagram, desde su cuenta en dicha red social se encarga de compartir su humor y algunas veces concientizar sobre distintas problemáticas sociales.



Ella bien sabe de diferencias sociales y problemáticas raciales o de género, sobre todo en la industria cinematográfica. Por esto mismo siempre se ha preocupado por ocupar roles femeninos que no son simples damiselas en apuros, sino que más bien han sido personajes de armas tomar.

Ella misma ha relatado cómo fueron sus primeras experiencias en Hollywood: “La gente pensaba que una mexicana no iba a durar mucho, por lo tanto, para que me iban a dar un vestido. Muchos estilismos eran fruto de mi creatividad tratando de luchar contra el hecho de que no tenía muchos recursos. Estoy muy orgullosa de que fuera mi imaginación la que me ayudara a crear estos looks”.

Con tantos recursos propios, no es de extrañar que hoy Salma Hayek sea un ícono de la moda, y su belleza sea un faro a seguir para muchas celebridades latinas. Tan solo horas atrás volvió a hacer gala de todo su atractivo con una nueva postal en la que se mostró en traje de baños y por la cual sus fans quedaron enamorados respondieron con halagos como estos: 🔥🔥 hermosa como siempre, 😍eres un amor besos😍😍😍❤️❤️❤️, donde estas tu siempre hace calor, DIVA, Increíble una verdadera diosa ❤️❤️, Que mujer !!! 😍🔥.