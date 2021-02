Apenas alcanzó a cubrirse: Oriana Sabatini cautivó a todos con su belleza

Con tan solo 24 años Oriana Gabriela Sabatini, comúnmente conocida como Oriana Sabatini, ha forjado una completa carrera como actriz y modelo en sus primeros pasos, y más tarde como una exitosa cantante. Pero esto no es producto de ninguna casualidad, desde pequeña se encargó de prepararse en distintas disciplinas artísticas; estudió canto, piano y teatro, pudiendo destacarse que se formó dos años con el reconocido actor argentino Julio Chávez y un año en el New York Film Academy.



Oriana posee una popularidad sin igual en las redes sociales, donde suele publicar fotografías e interactuar con sus seguidores bastante a menudo. Recientemente se prestó al desafío verdadero/falso en Instagram y sorprendió cuando un fan le preguntó si era bisexual, ella sin titubear declaró "Si hay que ponerle una etiqueta supongo que sí"; con anterioridad había declarado que no creía demasiado en las etiquetas en lo que al amor y las relaciones se refiere.



Que la cantante tiene talento no es de extrañar ya que en su familia corre sangre artística, Su padre Osvaldo Sabatini fue actor durante un gran periodo de su vida, y su madre Catherine Fulop ha sido protagonista de muchas telenovelas y es una gran actriz dramática.





Oriana Sabatini además no solo ha utilizado su cuenta en la red social de la camarita con fines de diversión; también se ha encargado de concientizar sobre el amor propio y los desórdenes alimenticios, algo que ella misma ha sufrido durante más de diez años. En esta misma sesión de verdadero/falso le consultaron sobre ello, a lo que respondió: “Siempre tuve una obsesión horrible con eso, pero definitivamente la exposición que te dan las redes sociales hizo que en cierto punto me ponga muchísima más presión de la que ya me ponía”.

Aceptándose como es cada día un poco más de vez en cuando suele compartir alguna instantánea más osada, a la cual rápidamente sus fans suelen responder con mensajes cargados de elogios como estos: Verdaderamente eres la persona más bella que haya visto jamás, HACES MAL♥️, Con todo respeto morocha estas re bonitaa, 😍😍😍😍😍😍😍😍😍, che diva😍, Hermosa♥.