Nada a la imaginación: Alejandra Maglietti enseña cada centímetro de su belleza

La blonda argentina Alejandra Maglietti ha estado envuelta en rumores de romance en este último tiempo con el también modelo Hernán Drago. Mientras el rumor comenzaba cada vez a tomar más fuerza, a la par crecían las expectativas de los fans de ambos, quienes miraban con muy buenos ojos la aparente relación que estaba naciendo.



Enero finalmente se instaló en la calurosa Buenos Aires mientras los rumores seguían creciendo; finalmente ambas estrellas fueron vistas compartiendo Hotel en la preciosa ciudad de Cariló, donde los rumores indicaban que vivían tardes de playa juntos, aunque nada se había visto en las cuentas de Instagram de ninguno de los dos. Ante esto fue consultada por el medio Paparazzi, su contestación no dio lugar a segundas lecturas; "No, no estoy de novia, estoy sola”, aseguró.



En cuanto a el porque entonces de hospedarse en el mismo hotel su respuesta fue categórica: “Con Hernán fuimos al mismo desfile y obviamente todo el equipo que participó del desfile paró en el mismo hotel, que fue en Cariló, pero no hubo más que eso”, afirmó. Y además para que no quedara ningún lugar a dudas dio detalles: Paramos todos ahí porque estaba todo el equipo que había participado del evento, estuvimos en el mismo hotel y desde ahí nos fuimos para el desfile y volvimos”.

Además de estos indicios debe decirse que no se ha visto ninguna publicación en las redes sociales de ambos en la que se haga alusión al supuesto amorío; tampoco han compartido imágenes juntos. Pero Alejandra Maglietti si ha compartido en su cuenta de la red social de la camarita unas postales que han dejado enamorados a todos sus fans.

Las instantáneas forman parte de una producción fotográfica, y muestran la belleza de la que es portadora la modelo en su totalidad. Sus seguidores rápidamente llenaron de halagos a la atractiva modelo como los siguientes: Que fuegoooo 🔥🔥🔥, OMG 🔥💣, Sin presumir pero para mi sos la mujer mas linda de la Argentina 💟, Sos una obra de arte ale😍😍.