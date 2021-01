El noble gesto del Canelo Álvarez con un joven que necesita un trasplante de pulmón

El caso de David Antolín se hizo viral en redes sociales. Padece fibrosis quística y arrancó una campaña en la que pide donaciones para poder costear el tratamiento. El video llegó a Saúl Canelo Álvarez que respondió al llamado, se dio tiempo para visitarlo y se comprometió a colaborar con el joven de 17 años.

Además, publicó en Instagram un video pidiendo no sólo compartir el material sino colaborar económicamente. "Si todas las personas que vieron ese video hubieran puesto 50 centavos, ya le hubieran cumplido el milagro a David. Hoy estamos cumpliendo el milagro de David pero hay muchos niños más que necesitan de nosotros y esto no se trata de tener o no dinero", dijo.

Y continuó: "Las cosas se hacen de corazón, si queremos cambiar a México o al mundo, tenemos que cambiar nosotros y nuestra mentalidad. No esperemos a que alguien más lo haga. Apoyemos, toquemos nuestro corazón y apoyemos a todos los niños. Gracias a dios ya lo estamos apoyando y David va a salir adelante".

La cifra donada por el Canelo no fue revelada, pero declaró en el video que el pequeño será enviado cuanto antes a Estados Unidos para que le sea realizado el trasplante: "Lo que quiero es decirte a ti que también puedes apoyar, no esperemos a que alguien más lo haga por nosotros. David se va a ir a Arizona, le van a hacer su trasplante y ya me prometió que va a estar bien".

En el video, David Antolín también informó que había tenido una recaída, por lo que tenían que actuar rápido porque ya no tienen mucho tiempo y necesita juntar el costo de la operación, el cual es de 450,000 dólares, más de 9 millones de pesos.