Diminuta: Kourtney Kardashian enseña como se lleva una micro bikini

Toda noticia que esté relacionada con el apellido Kardashian tiene el poder de causar un verdadero torbellino mediático, y esta no es la excepción. Con tan solo unas imágenes compartidas Kourtney Kardashian se aseguró las portadas de todos los tabloides.



Luego de que se corriera el fuerte rumor de una incipiente relación amorosa con el baterista de la band pop punk Blink 182, Travis Baker, y la protagonista de "Keeping Up with the Kardashians", finalmente todo lo dicho parece haber sido confirmado, aunque aún no se ha visto nada en la cuenta de Instagram de Kourtney, medio que suelen utilizar las Kardashians para notificar a sus fans de lo que acontece en sus vidas.

Una fuente allegada a ambos declaró en entrevista con el medio Entertainment Tonight: “Kourtney y Travis han tenido una relación platónica durante años y han sido amigos y amigos de la familia durante mucho tiempo, sin embargo, recientemente algo estalló y su relación se ha vuelto romántica”.

Demás añadió que ambos se entienden a la perfección, "Viven en el mismo bloque y las cosas son muy fáciles entre ellos porque se conocen muy bien. Simplemente hacen ‘click’ y se comunican", testificó la fuente que no ha sido revelada por el medio. Aunque ambos no se han mostrado juntos, si han compartido imágenes el mismo día en el mismo entorno específico lo que nos hace dilucidar que han estado juntos en el lugar.

Hace tan solo unas horas Kourtney Kardashian compartió algunas instantáneas saliendo de la piscina en las que se la vio radiante y espectacular luciendo una micro bikini, al parecer el amor le ha sentado muy bien en esta etapa de su vida. "A little fun in the sun" (un poco de diversión bajo el sol), fue el mensaje elegido para acompañar las imágenes.