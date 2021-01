Conmovedora: la carta de amor de Lily Collins a su padre Phil Collins

Lily Collins como todo hijo de famoso no tuvo una infancia de ensueño más allá de lo que puede parecer cuando se mira de afuera, las giras mundiales de una icónica estrella de rock como es su padre muchas veces puede hacer que esta persona se ausente durante un tiempo prolongado.



Aunque en su propio libro "Unfiltered: no shame, no regrets, just me (Sin filtros: sin vergüenza ni arrepentimientos, solo yo)", la joven declaraba perdonar a Phil Collins por su ausencia, "Te perdono por no haber estado siempre que te he necesitado. Y por no ser el padre que esperaba", ese tipo de heridas llevan su tiempo en sanar.



En otro pasaje de la misma publicación ella declaraba con esperanza: "Te perdono los errores que has cometido. Y aunque parezca que es muy tarde, no lo es. Aún hay mucho tiempo para seguir adelante". Esto nos daba la pauta de que el amor entre ellos es más fuerte que todo lo demás. Hoy cuando el genio musical de Phil Collins cumple nada menos que 70 años una publicación en la cuenta de Instagram de su hija deja en claro todo el amor que esta le profesa.

"Happy 70th birthday dad!! Words aren’t enough to express how much love and pride I have for you. After 7 decades on this planet, countless trips around the world, 5 kids, endless memories and a lifetime of stories... you’re not done yet! You mean so much to me and I can’t wait for all the adventures and years to come. I love you so much, to the moon and back again..."

"¡Feliz cumpleaños papá! Las palabras no son suficientes para expresar cuánto amor y orgullo tengo por ti. Después de 7 décadas en este planeta, innumerables viajes alrededor del mundo, 5 niños, recuerdos interminables y toda una vida de historias ... ¡aún no has terminado! Significas mucho para mí y no puedo esperar a todas las aventuras y años por venir. Te amo tanto, hasta la luna y de regreso ..." , le dedica de forma sentida Lily Collins a su padre.