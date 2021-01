Belleza sin igual: Danna Paola demuestra como se lleva una bikini floreada

La actriz y cantante Danna Paola ha tomado al mundo por sorpresa, primero con su papel protagónico y ahora con el lanzamiento de su álbum K.O., el cual con su primer sencillo "Calla tu" ha roto todos los charts en la plataformas de música digital, al punto tal de ganarse varias portadas en playlist de Spotify.



Con casi 30 millones de seguidores en Instagram, es precisamente con ellos con quienes comparte las alegrías y nuevas conquistas que este nuevo álbum le permiten alcanzar. Y como no podría ser de otra manera la artista se encuentra en plena gira promocional del nuevo trabajo discográfico, lo que la ha llevado ser entrevistada en varios sets televisivos de distintos programas.



Precisamente el primer sencillo, "Calla tu" es el que le ha ayudado a exorcizar algunas vivencias traumatizantes de su pasado como mujer tanto en la industria del entretenimiento como en sus parejas y su vida personal. A este respecto ha prestado varias declaraciones, “Dentro de esta industria yo he vivido muchísimo machismo, se me ha intentado callar muchas veces y lo he dicho y ha sido nota en todos lados de ‘calladita no me veo más bonita’”, confesó en el programa "Sale el sol".

“Soy una persona muy directa, muy transparente y he aprendido mucho sobre feminismo en los últimos tres años y para mí ha sido de verdad una catarsis interna, el decir ‘Necesito escribir una canción que hable de esto’” agregó además en aquella ocasión. En otra oportunidad, en el show televisivo "Ventaneando" cuando le preguntaron en particular por su relación con Eleazar “N”, contestó contundente: “Soy una mujer súper fuerte. Soy una mujer que ha sabido salir no solamente de una sino de varias situaciones que he vivido, como lo he comentado, machistas y no es específico con uno”.

Es por estas mismas razones que Danna Paola no teme hoy mostrarse empoderada, en su música, su arte en escena, su costado como actriz y por supuesto sus redes sociales; sin temer a las críticas ella se expone y sus fans le responden con amor en mensajes como estos: DIOSAAAAA, oda una diosa 😍😍, 😍😍😍, ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ hay dios mioooooooooo que belleza, Bebé hermosa ❤️❤️❤️❤️.