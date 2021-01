Su ropa no alcanza a cubrirla: Demi Lovato no sabe como cubrirse solo con una remera

Acostumbrada a los flashes desde pequeña cuando era una chica Disney, Demi Lovato, ha confesado que tal presión a tan corta edad fue una carga muy pesada para una niña.



Hoy, adulta se encarga de generar consciencia sobre los cuerpos reales y el amor propio en su cuenta de Instagram, algo que ella misma confiesa le costó mucho tiempo y dolor aprender.



En la actualidad se muestra tal y como es ante la cámara, haciendo gala de su belleza natural y la realidad es que no tiene nada que envidiarle a ninguna otra estrella del firmamento musical; si desconfían de nuestras palabras podrán verlos por ustedes mismos.

En una publicación reciente, realizada en la popular red social de la camarita, la exuberante morocha hizo gala de todo su atractivo mostrándose apenas envuelta en una remera.

Velozmente los fans no demoraron en reaccionar ante tanta belleza y llenaron de likes y comentarios la publicación de Demi Lovato, estos fueron algunos: Why are you so perfect, 🔥🔥🔥😍💘, wow ❤️, Beautiful 💞💝 muaaaaah.