LeBron sigue tapando bocas con un triple desde casi la mitad de cancha

This #LakersWin had 6 Lakers in double figures:@KingJames: 22 pts, 13 reb, 8 ast @AntDavis23: 17 pts, 9 reb @MONSTATREZZ: 16 pts, 9 reb@WessyWes23: 14 pts

Dennis Schröder: 11 pts, 5 ast @kylekuzma: 11 pts https://t.co/RNmbiyqFnz