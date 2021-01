Con una bikini negra: Maribel Guardia volvió a enamorar a todos a los 61 años

La actriz y cantante costarricense de 61 años, Maribel Guardia, es una de las mujeres más bellas y elegantes de la farándula latinoamericana y así lo demuestra en cada uno de sus posteos en las rede sociales.

Hace unas horas, Maribel publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que se llevó todas las miradas de sus millones de fanáticos. En la misma se puede ver a la morocha posando con el mar de fondo luciendo lentes de sol y una bikini negra.

“Con esta me despido de la playa, y le doy gracias a #Dios de estar viva , cuando me dijeron que tenia COVID pensè lo peor, y es que en verdad en ese momento no sabes que va a pasar con tu vida.” fue la primera parte del concientizador mensaje que compartió Guardia junto a su instantánea.

“Cuídense mucho por favor. Yo al fin voy a ir a #costarica a ver a mi mamá, y aunque ya estoy negativa , no pienso besarla ni abrazarla hasta que ella esté vacunada , por favor guarden sana distancia, y que Dios nos guarde en la palma de su mano a todos . Los quiero mucho 🌈” finalizó Maribel Guardia.

Esta publicación que tiene como única protagonista a la ex esposa del cantante Joan Sebastian se llenó velozmente de likes superando la barrera de los 65 mil.