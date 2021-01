El guiño del príncipe Harry y Meghan Markle a las redes sociales que ilusiona a los fans

Para la realeza está muy mal visto que los miembros de la familia de la reina Isabel tengan redes sociales. Es uno de los motivos por los que Meghan Markle y Harry no tenían sus propias cuentas oficiales en Twitter o Instagram, sin embargo hace casi un año que los Duques de Sussex se han alejado de los privilegios de la realeza británica.

Con la renuncia a ser miembros de la familia real del príncipe Harry y su esposa, las cosas cambiaron mucho en la vida de este matrimonio y su hijo Archie. La familia se mudó a California, Estados Unidos y no han regresado a Europa por la crisis sanitaria del Covid-19.

En una conversación con Fast Company, el príncipe Harry aclaró sobre la relación de él y su esposa con respecto a las redes sociales. También desmintió algunos rumores que corrían en diferentes medios: “Es gracioso que pregunten porque irónicamente nos despertamos una mañana, hace un par de semanas, escuchando que Rupert Murdoch dijo a un periódico que estábamos abandonando las redes sociales”, dijo y agregó que: “Esa fue una noticia para nosotros teniendo en cuenta que no tenemos redes sociales que abandonar, ni las hemos tenido durante los últimos 10 meses”.

Está más que claro, y hablado el tema de los aspectos negativos y positivos de las redes sociales. El duque de Sussex comentó al respecto: “pueden ofrecer un medio de conexión y comunidad que son vitales para nosotros como seres humanos”.

El esposo de Meghan también reconoció: “Necesitamos escuchar las historias de los demás y poder compartir las nuestras. Eso es parte de la belleza de la vida. Y no me malinterpretes, no estoy sugiriendo que una reforma del espacio digital creará un mundo que sea todo arcoíris y rayos de sol, porque eso no es realista y eso tampoco es vida”.