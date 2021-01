“Despidiéndome de mi perro vs de mi novia”: el TikTok que es viral en redes

En las redes sociales el contenido se ha vuelto lo más entretenido en nuestra vida cotidiana. En la actualidad, todo este tipo de plataformas son de gran ayuda para mantener entretenidos a grandes y chicos, en especial la de los videos cortos: TikTok.

La plataforma líder de vídeos en Asia, Estados Unidos y otras partes del mundo cuenta con videos cortos y fáciles de ver que logran que su difusión sea cada vez más rápida. Así sucedió con un video creado por el usuario de TikTok @antequeratis.

En el mencionado video de TikTok se puede ver a un joven despidiéndose muy cariñosamente de su perro, el cual está acostado tapado con una manta y luego se despide casi por formalidad de su novia la cual lo mira algo desorientada desde un sillón.

“Venga hasta luego ✌️🙋‍♂️#bromastiktok #videobroma# laught #perro #dogvswife #despedida #despedidaperro #perromimado #doglover #doglife” fue el texto que eligió el tiktoker para acompañar su cómica grabación.

En el video viral se puede leer “Despidiéndome de mi perro vs de mi novia”. El cómico clip alcanzó las 800 mil reproducciones en la red social en tan solo unos días de publicado.

Además, el video viral de la joven pareja, superó con gran facilidad los 93 mil likes y 656 comentarios en la popular plataforma. “Se nota que de ella no te despides así porque se te ha quedado mirando confundida en plan “te vas así? sin más?”, “Nadie va a decir nada sobre no despedirse del otro perrito”, “Tiene la misma carita que la mía, son guapísimos!! Por la noche cuando siento su respiración a mi lado en la cama me siento la persona más feliz del mundo” y “Yo hago lo mismo con mis 4 mascotas y hasta les dejo la tele prendida por si se aburren y les digo… hoy quedas a cargo de la casa, te portas bien” fueron algunos de los mensajes que más se destacaron.