Casi enseña de más: Stefi Roitman y unas bellas fotografías "pa los haters"

La modelo y conductor televisiva Stefi Roitman no descansa un segundo. Mientras vive un momento de ensueño y romance con su novio, el hijo del reconocido cantante Ricardo Montaner, la pareja tuvo que atravesar los fuertes rumores de embarazo que rodearon su vida privada.



Hace poco más de una semana Stefi y Ricky Montaner celebraron su primer aniversario como pareja; y para conmemorar el amor, en su cuenta de Instagram el cantante le dedicó unas bellas palabras a su novia: “Hace un año te conocí en persona. Un año de aquel viernes que sin saberlo ponía delante de mis ojos al amor de mi vida”.

Siendo una pareja bastante joven ambos están totalmente seguros del amor que sienten el uno por el otro y han decidido sellarlo en sagrado matrimonio. Es por esto que ahora Stefi se encuentra organizando el día que sería el más feliz de su vida. Sabido es que organizar un casamiento no es tarea sencilla, pero la modelo parece tener algunas cosas decididas al respecto como quienes serían los invitados confirmados. En una breve entrevista concedida al Latinx Now de Telemundo afirmó: “Fuera de la familia, podría ser una mezcla de Sebastián Yatra, Manuel Turizo, J Balvin, Tini Stoessel. Yo estoy tirando invitados, no sé, va a haber mucho talento”.

Hace algunos días atrás Stefi Roitman fue alcanzada por la polémica, cuando se mostró en una fotografía junto a su amiga Lele Pons nadando en una piscina con un pequeño cocodrilo que tenían su hocico encintado por razones de seguridad. Ante esta imagen muchos usuarios de redes sociales condenaron a ambas y a su grupo de amigos presentes, entere los que se incluía Ricky Montaner, por maltrato animal.

En lo que parece ser una respuesta para todos aquellos quienes criticaron con dureza esta acción, Stefi Roitman ha publicado una galería de imágenes con gran ironía en la que se muestra tan bella como siempre, pero con una curiosa dedicatoria: "La foto 2 pa los haters. La 1, 2 y 3 para todos. Los amoooo y leer sus mensajes todos los días es hermoso🙏🏻🥺. Los siento cerca. Estas fotos son en Argentina, el día que canté con la gran Fabi Cantilo. Mi makeup & hair por mi amada @jowimakeup que me cuida y me hace lucir siempre 🔥✨".