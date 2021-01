Angustiante: el dolor que envuelve a Leonardo Sbaraglia

Leonardo Máximo Sbaraglia, conocido simplemente como Leonardo Sbaraglia, es un reconocido actor argentino de 50 años. Su debut cinematográfico fue en “la noche de los lápices” y marcó la gran promesa que representaba su carrera. Más adelante con una amplia carrera en cine, televisión y teatro confirmaría el talento que de jovencito ya dejaba entrever.

Con reconocidas películas en su haber entre las que se destacan Tango feroz: la leyenda de Tanguito, Caballos salvajes, Besos en la frente, Plata quemada, Intacto, Salvador, Diario de una ninfómana, Las viudas de los jueves, Red Lights, Aire libre y Relatos salvajes; solo por nombrar algunos de los films en los que participó, cimentó su carrera que incluso lo llevó hasta Hollywood y hoy le ha dado un gran renombre y fama incluso en Instagram donde posee más de 300 mil seguidores.

Recientemente en una entrevista para el ciclo radial “Mientras tanto” emitido por Mucha Radio 89.5 FM, dialogó con Marcela Coronel sobre el angustiante presente que está viviendo a causa de la pandemia mundial de la covid-19. En la charla reveló que su tía –hermana de su madre- se encuentra peleando por su vida a los 70 años, luego de haber contraído coronavirus.

"Tengo a mi tía Laura internada en estos momentos por Covid y no es algo menor. Es la hermana de mi vieja y ver a mi mamá por lo que está pasando es difícil", comenzó narrando la terrible situación que atraviesa. "Está en coma inducido con respirador hace dos semanas, tiene un 50% de posibilidad de vivir, estamos todos tirando la mejor de las energías. Veremos qué pasa", detalló sobre la delicada situación de su tía; y finalizó con angustia: "Es el caso más cercano que nos ha tocado vivir y mi tía está entubada luchando entre la vida y la muerte".

Leonardo Sbaraglia siempre se ha mostrado muy consciente y atado a la realidad, por lo que no es de extrañar la reflexión que hizo al respecto: “Esto no es joda y esto tiene que ver con un acto de no haberse cuidado, de una negligencia. No le deseo a nadie que esto le pase. Hay que cuidarse". Respecto a en qué situación se produjo el contagio de su ser querido refirió que "Es una persona sana, pero bueno en una de las cenas de fin de año se contagió. Se contagiaron cuatro y dos están en coma, los otros dos salieron bien".