Nada a la imaginación: Demi Rose desplegó cada rincón de su incomparable belleza

La modelo británica Demi Rose Mawby nació un 27 de marzo de 1995 en Birmingham, Reino Unido. Sus padres son Barrie Mawby y Christine Mawby. Nacida en Gran Bretaña, es de origen étnico colombiano, lo que le da una mixtura cultural poco frecuente pero por esto mismo de un atractivo único.



A los más de 15 millones de seguidores que la hermosa modelo posee en Instagram los ha encantado con atrevidas producciones fotográficas que a instantes de ser publicadas causan un enorme revuelo en las redes sociales.



Su precioso rostro angelical contrasta drásticamente con la forma atrevida en la que se muestra. Haciendo gala de su curvilínea figura, suele vestir prendas diminutas con sugerentes escotes que muestran su costado más osado en las instantáneas que comparte.



Hace apenas instantes atrás Demi Rose realizó una publicación en la que se mostró al natural dejando ver todo su atractivo siendo cubierta solo por la luz del sol y rodeada de un campo de flores, que junto a su hermosura presentan el mejor paisaje."My wish is to stay always like this. Living quietly in a corner of bliss... 🌼" (Mi deseo es quedarme siempre así. Viviendo tranquilamente en un rincón de felicidad ... 🌼), suscribe el mensaje que acompaña la publicación en la red social de la camarita que en menos de una hora alcanzó casi 600 mil likes.





Rápidamente los seguidores de Demi se agolparon para dejar sus likes y elogios en comentarios como los siguientes: "No juegues así con mis sentimientos, por favor", "❤️❤️❤️", "Adorable 🌻🐶🌻", "😍🔥🔥", "HERMOSA 😍😍", "Hermosa saludes desde colombia", "Mujer hermosa, divina eres el sueño todo hombre en cualquier parte del mundo", "❤️😘😘".