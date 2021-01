Mojada: Angelina Jolie despliega toda su belleza en una foto de TBT

La reina de corazones de Hollywood, Angelina Jolie, lleva más de 2 décadas siendo la dueña indiscutida de los sueños de los cinéfilos del mundo. Hoy enfocada en su carrera como directora, se encuentra cerca del plató de filmación, pero en lugar de estar delante de las cámaras prefiere posicionarse detrás de estas.

Con una carrera construida a base de contundentes éxitos cinematográficos como “El coleccionista de huesos”, “Vidas ajenas”, “Alejandro Magno” o “Inocencia Interrumpida”; la ex esposa de Brad Pitt se hizo lugar dentro del Olimpo de Hollywood.

Pero más allá de su gran carrera detrás de las cámaras, siempre se distinguió de las demás actrices de su generación por su carácter y personalidad provocativa que alteraba el status quo de Hollywood. En sus propias palabras explica su forma de enfrentar a vida: “Siempre busco la libertad, y si a veces puedo parecer atrevida, es porque realmente no elijo la prudencia. Me obligo a hacer cosas que me intimidan y que a veces me asustan”.

Entre tantos fans alrededor del mundo, muchos de estos admiradores han creado cuentas de fandom en las distintas redes sociales para rendir tributo a su ídola. Muchas de estas realizan publicaciones diarias, sobre todo en Instagram, con fotografías de Angelina Jolie que cosechan miles de likes en instantes.

“HERMOSA”, “😍😍🔥🔥🔥😍👍👍👏👏”, “La mujer más bella del mundo y una de las mejores actrices de todos los tiempos, con carisma y un aura única”, “perfecta 🌺💖🌺💖🌺💖”, “Eres hermosa 😘” ; fueron algunos de los comentarios con los que sus fans volcaron todo su amor por la diva en la publicación realizada por una de estas cuentas de fans en la red social Instagram.