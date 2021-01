A la orilla del mar Alejandra Maglietti cautivó a todos

La abogada y modelo de 35 años, Alejandra Maglietti, reveló esta semana, durante su visita al programa de Telefe “Flor de equipo” como hace para espiar algunos perfiles sin que se den cuenta. “Tengo otra identidad en Instagram. Me armé un perfil falso no para contestar los ataques en redes, sino para espiar a los demás y no quedar tan expuesta” indicó entre risas la mediática.

Hace unas horas, Alejandra compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que se llevó todas las miradas de sus fanáticos. En la misma se la puede ver a la blonda desplegando toda su belleza. En la misma se puede ver a la panelista de “Bendita” muy sonriente posando a la orilla del mar luciendo lentes de sol oscuros y una malla enteriza color verde.

“⭐️✅ #arenaysol #mdq con #look @smodeoficial ⭐️ #st @helloaldana ⭐️” fue el texto que eligió Alejandra Maglietti para acompañar su reciente y veraniega pic en la red de la camarita.

Esta publicación que tiene como principal protagonista a la ex novia de Jonas “Galgo” Gutiérrez superó con facilidad la barrera de los 35 mil likes en tan solo unas horas. Sin dudas la formoseña es una de las celebridades más populares en las comunidades virtuales.

“Que linda estas mi mujer la mas linda del mundo y orgullosa demi mujer a la unica a la que amor con todas mi vida flor mas hermosa de todas y la mas bellas de todas y la mas linda de todas y única mujer a la que amor con todas mi vida bom bom cito”, “Hermosa, hermosa y más hermosa! Esa enteriza es soñada 😍” , “Estás guapísima y preciosa corazón y feliz día bellezon de mujer 💖” y “Si eso está verde como será cuando madure 🔥” fueron algunos de los mensajes que recibió Maglietti por parte de sus fans.