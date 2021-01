Impactante revelación: futbolista mexicano pierde una pierna tras sufrir una descarga eléctrica

Un accidente lamentablemente acabó con la carrera de un joven futbolista. A Rodrigo Alain Cuevas, futbolista de Ciervos Chalco FC de la Liga Premier de México, le tuvo que ser amputada la pierna izquierda debido a un accidente casero. A través de sus redes sociales, explicó que no recibió atención médica en la Ciudad de México y que se vio obligado a trasladarse a Culiacán.

"No sé no cómo comentarles... Mi familia sabe qué sucedió... Estaba en el Estado de México, sufrí una descarga eléctrica, entró por mi cráneo y me salió por el pie izquierdo. Resulta que mi pie quedó hecho trizas. El cirujano y los doctores, como debe de ser, fueron sinceros y directos conmigo y mis papás (...)", relató.

En la misma línea continuó: "Lo que nos dijeron fue que me tenían que amputar el pie porque estaba demasiado infectado y, si no se operaba, pondría en riesgo mi vida. Pensaba que ya se había acabado mi carrera futbolística, que fue corta, me preguntaba ¿por qué a mí?, pensaba en mi familia. Me cuestionada una y mil cosas, pero tuve que calmarme y confiar en Dios".

"Y pues tome la decisión por que soy mayor de edad de que me amputaran el pie izquierdo, y en ese momento tuve una gran lección de vida, que aunque amas tanto hacer algo, practicar un deporte, o cualquier cosa que hagas nunca debes ponerlo por encima de tu vida y siempre pero siempre tener fe y confiar en DIOS", agregó.

Los Ciervos Chalco.

A pesar de lo anterior, el joven agradece estar "bien, sano y con vida", aunque lo que vivió fue un calvario. "Hay que verle a lado positivo a las cosas. Que por algo pasan las cosas todo tiene un destino tiene " un porque" y que DIOS te tiene algo mucho mejor preparado para tu vida", cerró.