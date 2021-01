Casi enseña de más: la foto de Denise Rosenthal que causó impacto

Denise Sofía Rosenthal Schalchli -o más conocida simplemente como Denise Rosenthal- es, sin lugar a dudas, una de las mujeres latinoamericanas más hermosa. A la hora de enseñar su belleza no escatima nada y en las redes sociales sus fanáticos enloquecen cada vez que sube material.

En su cuenta de Instagram la siguen más de tres millones de personas que llenan sus publicaciones de likes y halagos en cuestión de milésimas de segundo. "Cantante, música, compositora. Todas seremos reinas", es como ella se presenta en la red.

Su salto a la fama fue gracias a Feña, el personaje que interpretó en Amango, la exitosa serie de televisión de drama juvenil chilena que se emitió entre 2007 y 2009. Desde ese momento su carrera no paró de ir en ascenso. Fue en 2013 cuando se animó a lanzarse como cantante solista y ha sido destacada por Billboard como un artista latina a descubrir por sus letras poderosas.

Santería es uno de los últimos sencillos que sacó junto a Lola Índigo y Danna Paola. El tema es verdadero éxito y suena en todos lados. El fascinante clip que filmaron tiene más de 33 millones de reproducciones en YouTube y día tras día el número crece.

Recientemente realizó una publicación en la red que dejó boquiabierto a más de uno de los internautas. La actriz y cantante chilena de 30 años posó para la cámara con un llamativo look que causó impacto. "No creemos en monarquías, por eso aquí todas somos: REINAS", redactó junto al posteo que cosechó, hasta el momento, más de 100 mil 'me gusta' y un sinfín de comentarios.