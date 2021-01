43 años y una silueta perfecta: Guillermina Valdés demuestra por qué es una de las mujeres más bellas

La actriz y modelo de 43 años, Guillermina Valdés, es una de las mujeres más bellas del país y así lo demuestra de manera constante en las redes sociales con cada uno de sus posteos.

Hace unos instantes, Guillermina compartió una seguidilla de fotografías en su cuenta oficial de Instagram que desataron todos los suspiros de sus millones de seguidores. En el mismo se puede ver a la oriunda de Necochea frente a la cámara desplegando toda su belleza.

“Con 43 años uno creería que tiene más respuestas que preguntas, más certezas que dudas. Sin embargo, a veces la realidad es diferente y eso no me incomoda. Todo lo contrario: me desafía constantemente. De algo estoy convencida: la actividad física libera endorfinas y eso hace que uno se sienta muy bien. Pronto les voy a compartir una app que estoy probando hace un tiempo y me confirma que no hay que ponerse excusas para mejorar nuestra calidad de vida. Tomar más agua, moverse y elegir alimentos más saludables, son algunas cosas que podemos empezar a cambiar desde hoy. Les deseo una linda noche 🌈 🤸‍♂️🥑🏋️‍♂️ 🎶🌈 fue el texto que eligió Valdés para acompañar sus recientes instantáneas.



“Dioooos mio!!! Me enamoreeee 😍😍😍 jajaja”, “Hermosa!!! De donde es tu malla?”, “Pero querida ! Ese lomo viene con fritas ???? 👏🏻” y “Diosa pasanos tips dietas que ejercicios haces???👏” fueron algunos de los cientos comentarios que recibió Guillermina Valdés en su posteo en la red de la camarita.

Esta publicación que tiene como principal protagonista a la pareja de Marcelo Tinelli cosechó velozmente miles de reproducciones superando los 3 mil corazones en tan solo unos minutos.