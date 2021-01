No lo creerás: 17 años después, así luce Armando Navarro de 'Pasión de gavilanes'

Pasión de Gavilanes salió al aire entre el 2003 y 2004. La telenovela combinaba drama, romance y comedia y acaparó la atención de miles y miles de televidentes con sus desopilantes personajes. Hoy, debido a la gran repercusión que tuvo casi dos décadas atrás, los fanáticos pueden volver a revivir, en la pantalla de Canal Caracol, las historias de amor y peleas entre los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo.

La telenovela escrita por Julio Jiménez contó con un gran elenco y para alegría de sus seguidores, la producción ya está trabajando en una segunda entrega de la tira y muchos de los recordados actores participarán. Son muchos los que se preguntan cómo se encuentran hoy aquellos que los entretuvieron tantas veces frente a la pantalla chica.

Juan Sebastián Aragón es quien le dio vida a Armando Navarro, uno de los villanos del culebrón colombiano. Su participación en la telenovela le permitió alcanzar un importante reconocimiento internacional pero, debido a su brillante actuación, muchos de los espectadores llegaron a odiarlo en la vida real. "Lo más suave que me decían era: ‘¡Don Armandito!’, pero me agarraban a carterazos y me insultaban en el supermercado, en la calle, por todas partes", señaló en una entrevista el actor.

En los últimos años, Aragón se ha mantenido alejado de la pantalla chica. En 2017 participó en 'La luz de mis ojos' donde interpretó al Dr. Carlos Márquez y desde aquél momento no se lo ha vuelto a ver en la televisión. Anteriormente actuó en 'La niña', 'Comando Elite', 'Regreso a la guaca' y 'Sin retorno', entre otras.

Hoy, a sus 48 años, se encuentra muy cambiado a cómo lo recordamos cuando era el mánager de Rosario Montes en el culebrón. ¡Mira cómo está en la actualidad! Está completamente rapado y tiene una prominente barba.