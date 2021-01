La decisión del Salón de la Fama de las Grandes Ligas que sorprende al mundo del béisbol

La votación de la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica (BBWAA) arrojó que ninguno de los candidatos tenía los méritos suficientes — dentro del terreno de juego o fuera del mismo— para que se le exalte a Cooperstown este año.

Curt Schilling.

Curt Schilling, Barry Bonds y Roger Clemens fueron quienes más cerca estuvieron de alcanzar el 75% de apoyo mínimo en los resultados de la votación que se divulgaron el martes. El trío tendrá una última oportunidad en la votación de 2022, al cumplir su décimo año de elegibilidad. Es la primera vez que la no elige a nadie desde 2013.

Schilling, el as derecho que ganó tres Series Mundiales, se quedó corto por 16 votos de alcanzar el porcentaje necesario para ser elegido. El año pasado le faltaron 20. "Está bien, el béisbol no me debe nada", dijo Schilling y publicó un mensaje en Facebook pidiéndole al Salón de la Fama que le saquen de la papeleta. Bonds (61.8%) y Clemens (61.6%) también se quedaron cortos.

Es la novena vez en la historia que la BBWAA no elige a un solo nuevo miembro, y apenas la tercera desde 1971. Los miembros de la BBWAA tienen la misión de elegir a miembros del Salón de la Fama “con base en los números de esos peloteros, su capacidad para jugar, su espíritu deportivo, su carácter y las contribuciones para los equipos en los que hayan jugado”.

Entre las 401 papeletas enviadas, los candidatos necesitaban 301 votos para ser elegidos. Catorce votantes, una cifra sin precedentes, presentaron papeletas en blanco, por encima de los 12 que hicieron eso mismo en 2006.