Indignante: la princesa Amalia de Holanda humillada por su físico en la TV

La princesa Amalia de Holanda, futura heredera del trono de los Países Bajos, fue humillada por su aspecto físico en un programa de televisión humorístico de su país por el cómico Najib Amhali. La parodia que tuvo como objeto a la hija de la reina Máxima y el rey Guillermo fue duramente repudiada.

El comediante imitó a la joven de 17 años usando un vestido celeste similar al que ella lució en varias ocasiones y llevó puesta una peluca rubia. El sketch fue presentado en el programa Die TV-Kantine el pasado 14 de enero y fue visto por más de un millón de televidentes por ser el primero de la temporada 2021.

Sylvia Schaffrath, una reconocida periodista, decidió escribir una carta abierta rechazando la actitud adoptada por Amhali y la publicó en su blog. Allí reconoció que conoce al imitador y antes del sketch lo respetaba pero, al verlo imitando a la princesa se decepcionó.

Sylvia Schaffrath

"Amalia no solo tiene 17 años, también es la futura reina de Holanda. Ella no lo pidió, este es su destino. Ella siempre está bajo una lupa. Por mucho que sus padres intenten protegerla y darle una ‘infancia lo más normal posible’, no pueden evitar que su hija aparezca en las revista", señaló la comunicadora.

"Amalia no es una adolescente holandesa común y corriente. A menudo es objeto de comentarios pésimos y burlas. Que ella es ‘talla grande’. Gorda. Fea. Engreída. Que recibe su diploma escolar como regalo. Sé honesto: ¿qué te parecería que alguien le hiciera esto a su hijo Noah? Me atrevo a decir que no estarías muy feliz con eso", continuó.

"Solo puedo esperar que vos y los creadores del programa no vuelvan a tomar esta decisión, y de hecho también creo que le debés una disculpa a Amalia porque fuiste grosero, insensible y sin estilo. Esto no fue una parodia. Esto fue intimidación", cerró indignada.