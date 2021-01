En la cama: la foto de Estocolmo de 'La Casa de Papel' que enamoró a todos

Esther Acebo es, sin lugar a dudas, una de las actrices españolas más hermosa. Cada vez que comparte contenido en sus redes sociales sus fanáticos enloquecen y llenan sus publicaciones de likes y comentarios. Es dueña de una prodigiosa figura gracias a su arduo y diario trabajo en el gimnasio.

En su cuenta de Instagram se define a sí misma como "persona humana". Allí tiene más de seis millones de seguidores que pueden ver sus asombrosas producciones de fotos y parte de su rutina diaria. La madrileña no escatima nada al subir contenido y cuando da señales de vida en la web genera un gran revuelo.

Su primer trabajo como actriz en la televisión fue en 2011 en ‘Ángel o demonio’ que se emitió por Telecinco. Sin embargo, su verdadero salto a la fama fue gracias a su participación en La Casa de Papel, la exitosa serie de Netflix. En primer lugar le dio vida a Mónica Gaztambide, pero se ganó el corazón de miles y miles de personas cuando se sumó a la banda del profesor como Estocolmo.

En las últimas horas, la madrileña de 38 años de edad subió una instantánea desde su cama que acaparó todas las miradas. Acompañó la postal con una frase de la canción 'Secret garden' de Bruce Springsteen. "But there’s a secret garden she hides (en español: pero hay un jardín secreto que esconde)", redactó en la publicación que cosechó, hasta el momento, más de 200 mil 'me gusta'.

Los comentarios no tardaron en aparecer tampoco. "Linda", "Guapa", "Una diosa", "Preciosidad", "Maravillosa", "Senza parole", son algunos de los que se alcanzan a leer.