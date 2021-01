Desde la cama Barbie Velez volvió a conquistar a todos

La actriz de 26 años, Barbie Vélez, vuelve a mostrarse un poco más activa en las últimas semanas en las redes sociales tras una especie de párate virtual. La hija de Nazarena Vélez posee una gran popularidad en las redes sociales sobre todo en Instagram y TikTok donde sumando ambos perfiles supera los 3. 5 millones de followers.

Hace unas horas, Barbie Vélez compartió dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que desataron todos los suspiros de sus miles de fanáticos alrededor del mundo. En el mismo se puede ver a la oriunda de Quilmes con un enterito color nude, un portacosméticos de color celeste pastel, su cabello recojido con flequillo y un delicado make up.

“La alegría de encontrar al toque lo que buscas, cuando más lo necesitas! #TodasbrillanconSoleil @bic.shavers.latam” eligió Vélez de texto para para acompañar sus recientes pics en la popular plataforma.



“Son malisimas !!! Las compre y no sirven.prefiero la venus.”, “Estás deslumbrante me encanta verte que hermosa sonrisa besos”, “Eso no te lo crees ni vos, todas saben que tenes definitiva (la depilación!))” y “Estás deslumbrante me encanta verte que hermosa sonrisa besos, Que vuelva la barbie morocha!!!!” fueron algunos de los cientos de comentarios que recibió Barbie en su publicación.

Esta publicación que tiene como única protagonista a la hija de Nazarena Vélez superó con gran facilidad la barrera de los 13.8 mil likes. Sin dudas la ex pareja del actor Federico Bal es una de las celebridades más populares en las plataformas virtuales.