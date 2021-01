Cuidado: WhatsApp eliminará tu cuenta si usas esta otra app de mensajería

WhatsApp ha decidido eliminar las cuentas de aquellos que utilicen aplicaciones de terceros que alteren su sistema de mensajería instantánea. Por ello, la empresa de Facebook lanzó una dura advertencia para todos los que estén incurriendo en la peor práctica para la compañía de comunicación.

El aviso es para quienes que no usan la aplicación oficial y tienen cuentas en WhatsApp Plus y GB WhatsApp. Son desarrolladas por terceros y son contraproducentes para el óptimo funcionamiento de la app líder creada por Brian Acton y Jan Koum.

"Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad", señalaron.

"Si no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente", indicaron en el mensaje que está enviando la compañía a los usuarios que están incumpliendo las normas. "Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente", agregaron de manera tajante.

Este ultimátum llega después de que la empresa comunicó que habría cambios en sus políticas de privacidad. Los nuevos términos no fueron del mayor agrado de millones de usuarios y muchos fugaron a su competencia directa: Telegram. Al notar esto, WhatsApp decidió postergar por algunos meses la modificación que tenía prevista para febrero.