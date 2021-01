Los dos jugadores que impidieron la llegada de un fichaje estrella para el América

Alejandro Romero Gamarra, mediocampista argentino, ha sido uno de los deseos constantes del Club América en los últimos años y para este torneo Guard1anes volvió a escaparse de sus posibilidades, todo por el número de extranjeros que actualmente tienen dentro de la plantilla que dejó Miguel Herrera y ahora conduce Santiago Solari.

El "Kaku" está muy cerca de dejar al New York Red Bulls de la Major League Soccer de Estados Unidos, equipo que en enero le pidió a las Águilas 12 millones de dólares por su fichaje, y en su horizonte aparece el Al-Taawon FC de Arabia Saudita. Su llegada al equipo azteca habría sido a coste cero pero hay dos responsables directos que impidieron que esto ocurra.

Se trata de Roger Martínez y Andrés Ibargüen, quienes no han podido ser negociados por las Águilas en este mercado. Esta demora hizo que se terminara el tiempo para poder fichar al argentino que, incluso, ya había declarado sus ganas por vestir la playera azulcrema en un futuro.

"A uno le gustaría esos retos. Si llegara la oferta nos sentaremos a hablar todos juntos. Estoy esperando a ver qué pasa en América en estos últimos días para que cierre el libro de pases", fue la frase que dijo el centrocampista ofensivo, que tiene la nacionalidad paraguaya, meses atrás en diálogo con TJ Sports.

Roger Martínez y Andrés Ibargüen.

César Luis Merlo, mediante su cuenta de Twitter, anunció: "Alejandro Romero Gamarra llegó a un acuerdo de palabra con el Al-Taawon. Firma por tres años y llega libre de New York Red Bulls. Un promotor que trabaja para América tenía el OK del club para ficharlo pero no se dieron los tiempos porque había que vender a un extranjero".