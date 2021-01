“Ella anduvo conmigo": “Quico” reveló detalle de su relación con “Doña Florinda”

Aunque el programa lamentablemente dejó de transmitirse, “El Chavo del 8” marcó un antes y un después en la televisión para entretenimiento. Una sitcom con personajes entrañables como La Chilindrina, Don Ramón, Quico y Doña Florinda, con respecto a los dos últimos hay una anécdota que los vincula amorosamente.

Carlos Villagrán, el actor mexicano que se puso en la piel de Quico fue el hijo caprichoso de una madre soltera, Doña Florinda, que a su vez era interpretada por Florinda Meza. Entre las historias de set, y las intimidades de los actores de la famosa tira, aún hay tela para cortar. Los fanáticos y admiradores del trabajo de Gómez Bolaños, se interesan en los pormenores de los rodajes y las charlas de pasillo.

Hace poco, Carlos Villagrán reveló algunas anécdotas en conversación con “Infobae”, el mexicano contó su fugaz historia de amor con Florinda Meza. El interprete de Quico a la pregunta sobre si él habría salido con Doña Florinda respondió: “Me preguntan tú anduviste con ella y yo siempre les digo la verdad, les digo no, ella anduvo conmigo”, una respuesta digna de un comediante.

Villagrán aseguró que fue su compañera de elenco quien lo buscó, y además contó cómo empezó la relación con la actriz: “Un día ella tenía el carro en el taller, se le había averiado, yo me ofrecí a llevarla, después me invitó a su casa, me invitó a jugar unos juegos y, ya saben..”, confirmando que fue durante las grabaciones de “El Chavo del 8”. Sin embargo la situación se tornó muy incómoda y buscó ayuda en sus colegas para que le brindasen alguna solución.

Carlos habló con su director y compañero Roberto Gómez Bolaños, quien le recomendó cortar todo tipo de vínculos por fuera de lo profesional con ella, y así fue. Algunos años más tarde Florinda Meza y Gómez Bolaños fueron pareja. “Quico”, aclaró que su romance con su compañera no causó problemas en el trabajo: “No hubo ningún problema. Hay algo que es innegable: hay un alambre invisible que se conecta con el televidente, si cualquiera de nosotros hubiera estado disconforme, la gente se hubiera dado cuenta”.