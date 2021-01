Trauma: Jennifer Lopez confiesa pensamientos oscuros que tuvo junto a Marc Anthony

A cualquier persona le cuesta valorarse, más aún si tenemos en cuenta la presiones sociales que debemos atravesar cotidianamente. Pero cuando se trata de una super estrella como es Jennifer Lopez, se tiende a pensar que tanta belleza, talento y éxito deberían alejar cualquier tipo de problemas; pues aparentemente hasta para las estrellas es complejo aceptarse.



Durante una entrevista en #CoachConversations, JLo reveló que no siempre se ha sentido segura de sí misma "Recuerdo cuando estaba pasando por la terapia al principio, ya sabes, tenía poco más de 30 años y se hablaba mucho sobre amarte a ti misma y yo estaba como, 'Me amo a mí misma'", se confiesa con el coach Jay Shetty.



"Pero obviamente estaba haciendo todas estas cosas en mis relaciones personales que no parecía que me estuviera amando a mí misma, pero ni siquiera entendía el concepto. Me tomó tiempo y es un viaje y todavía es un viaje para mí", continuó su relato.

Si bien ella omitió mencionar a que pareja estaba haciendo alusión, unas cuentas rápidas nos ayudan a dilucidar que la canante que hoy tiene 51 años, estuvo casada con Marc Anthony de 2004 a 2014, a la hora de firmar su divorcio tenía 44 años, por lo que a en la primera mitad de sus treinta se encontraba en los primeros años de pareja n el cantante.

Con anterioridad algo esto había sido mencionado por Jennifer Lopez en 2016, cuando en una entrevista con W confesó ciertos pormenores de su relación con Marc Anthony: "Cuando terminó mi matrimonio, no fue fácil encontrar el perdón. No fue el sueño que esperaba, y hubiera sido más fácil avivar las llamas de resentimiento, decepción y enojo. Pero Marc es el padre de mis hijos, y eso nunca va a desaparecer. Entonces, tengo que trabajar para hacer las cosas bien. Y ese es, de lejos, el trabajo más difícil que hago".