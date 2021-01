¿Quién es Belinda? Danna Paola es la nueva princesa del Pop Latino

La cantante y actriz Danna Paola, no para de sorprender al mundo con tan solo 25 años. Luego del lanzamiento de su nuevo álbum K.O. (Knock Out), este no para de darle satisfacciones en su carrera profesional luego de que sus fans consideraran a las canciones que lo componen como las mejores de su historial musical.

Luego de que recibiera una inmensa promoción global a través de redes sociales como Instagram, y la principal plataforma de streaming Spotify colocara un flyer promocional en el centro de Time Square, New York. Ahora el nuevo disco de Danna ha alcanzado el puesto número cuatro en el Top 10 Global Album Debut según Spotify Charts.

Pero no sólo se trata de Spotify, también Amazon Music colocó artículos promocionales en España y también en Times Square una vez más. Además ha logrado alcanzar el top 10 en la plataforma musical de Apple Music. A estas alturas el álbum parece que va a conquistarlo todo, superando el pequeño percance de su filtración previo a su publicación; quizás esto hasta incluso ayudó a la construcción de su fama.

Con este álbum arrasador, que parece no tener escalas hacia la cima, muchos empezaron a llamar a Danna Paola “La nueva princesa del Pop Latino”, título que hasta ahora se le atribuía a Belinda. Fue la misma cuenta Spotify Charts la que la coronó así en Twitter.

Lo que resulta innegable es el hecho de que el disco hace verdadero honor a su nombre ya que ha dado un verdadero Knock Out en el primer fin de semana posterior a su lanzamiento (comprendido del 15 al 17 de enero). ¿Será que acaso Danna Paola ha sacado del ring a Belinda?