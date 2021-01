Chiefs y Patrick Mahomes reciben una pésima noticia en la previa del Super Bowl

No todo es felicidad para los Kansas City. Luego de que alcanzaran el Super Bowl, tras derrotar en la Final de la Conferencia Americana a Buffalo Bills, se conoció que Eric Fisher no podrá jugar el gran partido. El tackle izquierdo se rompió el tendón de Aquiles durante el juego de este domingo, por lo que no podrá estar ante los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady.

La baja es una mala noticia para la ofensiva de los Chiefs. El tackle izquierdo es el hombre que cubre la zona ciega de Patrick Mahomes y es uno de los líderes de la línea ofensiva, que tanto protege al mariscal de campo. La línea ofensiva ya había sufrido la baja del tackle derecho Mitchell Schwartz por una lesión en la espalda.

Por eso, durante el partido, el coach Andy Reid tuvo que recurrir a los nombres de Mike Remmers, Andrew Wylie y Stefen Wisniewski para tratar de parchar esa zona del campo. Esa combinación nos ha permitido superar algunos partidos aquí. Sobre todo, creo que el quarterback confía en ellos, al igual que los corredores”, señaló el entrenador sobre cómo ha resuelto las bajas.

La ausencia de Eric Fisher será notoria para el equipo, coinciden los análisis de varios expertos. En una posición poco reconocida, pero de suma importancia, y ha jugado a un alto nivel durante su carrera y en la actual campaña. A su vez, Fisher debería ser el encargado de cubrir a Mahomes de un veterano como es Jason Pierre-Paul, figura de la defensiva de Tampa Bay.

Al enfrentarse a Buccaneers, los Chiefs jugarán contra la cuarta mejor defensa del año en capturas a mariscales de campo (48). Shaq Barrett, líder de la liga en sacks en 2019, y Jason Pierre-Paul, se combinaron para cinco capturas a Aaron Rodgers en el juego por el Campeonato de la NFC.