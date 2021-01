Absolutamente nada la imaginación: Angelina Jolie y sus fotografías más reveladoras

Pocas personas en el mundo deben tener a prácticamente todo el resto de la humanidad atentos de los que hace o deja de hacer como Angelina Jolie, y es que el fenómeno que ella produjo en Hollywood verdaderamente no tiene precedentes.



Hoy en pleno proceso de divorcio con su ex pareja Brad Pitt, su relación y los pormenores de las vidas de sus hijos continúan llenando los tabloides del mundo. Cuando se filtró por primera vez que ambos sostenían un amorío producto de la grabación de "Sr. y Sra. Smith", automáticamente los fans y la prensa amaron a la pareja.



Algo que ha identificado siempre a Angelina ha sido su impronta única, con un carácter y personalidad tan única que siempre ha cuestionado el status quo de Hollywood. Así lo explica ella en breves palabras: “Siempre busco la libertad, y si a veces puedo parecer atrevida, es porque realmente no elijo la prudencia. Me obligo a hacer cosas que me intimidan y que a veces me asustan”.

Sabiendo construir su carrera a base de contundentes éxitos cinematográficos como “El coleccionista de huesos”, “Vidas ajenas”, “Alejandro Magno” o “Inocencia Interrumpida”. Las aptitudes artísticas de Angelina Jolie han dado sobrada muestra de que se merece tener el mundo a sus pies. Incluso en su carrera como directora los resultados han sido más que satisfactorios.

Precisamente por toda esta exposición constante es que la actriz ha decidido no tener ninguna red social. Pero esto no quita que sus millones de fieles fans alrededor del mundo tengan cuentas que rinden tributo a su deidad; es un de estas cuentas la que ha filtrado las imágenes que presentamos hoy, y que han despertado los suspiros de absolutamente todo el que las ha visto.