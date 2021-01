Checo Pérez, un enorme elogio a Verstappen y los millones que ganará en Red Bull

Sergio Checo Pérez está ante su mejor oportunidad desde que llegó a la máxima categoría del automovilismo, después de diez años compitiendo en la Fórmula 1, parece que por fin le ha llegado la recompensa al recibir una oferta de Red Bull, equipo que terminó segundo la pasada temporada, solo por detrás de Mercedes.

Pese a todo, no tendrá un rival fácil al que batir: "Creo que Max (Verstappen) es uno de los pilotos más rápidos, si es que no es el más rápido en este momento de toda la Fórmula 1. Es un desafío hermoso y emocionante luchar contra él, siendo mi compañero de equipo".

"Hasta la fecha, no sé exactamente cómo de rápido es Max podré responder esto después del inicio del campeonato, mejor dicho después de las primeras cinco carreras. Lo que sí sé es que es un piloto extremadamente fuerte y talentoso. No veo la hora de desafiarlo y sacarle el 100% a este Red Bull", explicó.

Pérez, además, habló de sus primeras sensaciones en el simulador: “Probé el coche en el simulador, tiene diferencias significativas con los que he conducido en el pasado, no es a lo que yo estaba acostumbrado. Pero no busco excusas, sigue siendo un coche de Fórmula 1".

En la temporada 2020, el piloto tapatío reportó un salario cercano a los de 3.6 millones de dólares anuales, que de acuerdo con diversos reportes, aumentaron con Red Bull hasta los 7.2, ubicándolo entre los deportistas mexicanos mejor pagados del mundo, sólo detrás de Saúl Canelo Álvarez (boxeo) y Raúl Jiménez (fútbol).

José Canales, preparador físico personal de Sergio Pérez, tiene claro el objetivo del 2021 del piloto de Red Bull en la Fórmula 1: ayudarlo a convertirse en el mejor mexicano en la historia de la categoría, algo que alcanzará si logra una victoria más y con ello igualar lo que hizo en su tiempo Pedro Rodríguez.