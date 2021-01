Casi enseña de más: Iggy Azalea enamoró a todos con su look

Amethyst Amelia Kelly, o más conocida por su nombre artístico Iggy Azalea, continúa deslumbrando con el material que sube a sus redes sociales. En su cuenta de Instagram la siguen más de 14 millones de personas que quedan obnubiladas con su gran belleza. Sus publicaciones rápidamente se llenan de likes y comentarios.

En 2014 lanzó su primer álbum de estudio: The New Classic. Desde aquél momento su carrera no paró de ir en ascenso. El trabajo musical se posicionó en tercer lugar del Billboard 200 y fue certificado como disco de platino.

Si bien la cantante australiana se había propuesto mantener todo lo relacionado a la vida de su hijo Onyx alejado de los medios, algunas semanas atrás escrachó a Playboi Carti, el padre del niño, en las redes y sus dichos se viralizaron. La compositora se mostró muy enojada luego de que su expareja cancelara los planes que tenía con ella y el pequeño para celebrar su primera navidad juntos.

“Este hombre estaba en Filadelfia jugando a PS5 en mitad de una pandemia el día que nació mi hijo, aunque tenía una cesárea programada”, indicó furiosa la rapera en Twitter, entre otros mensajes, al sentir que al músico no le interesa estar cerca de su pequeño.

En las últimas horas, Iggy volvió a sorprender a sus seguidores pero esta vez con una postal en la que enseñó toda su belleza. “Kinda sorta obsessed with this dress (un poco obsesionada con este vestido)”, escribió junto a la instantánea en la que se la puede ver en un balcón con un hermoso conjunto de dos piezas violeta. La publicación cosechó, hasta el momento, más de medio millón de 'me gustas'.