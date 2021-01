Bellísima: Estocolmo de ‘La Casa de Papel’ acaparó todas las miradas

Esther Acebo continúa dando de qué hablar con el material que comparte en sus redes sociales. Sus más de seis millones de seguidores en Instagram quedan obnubilados con su belleza. La hermosa madrileña de 38 años de edad no escatima nada cuando sube nuevo contenido y los internautas llenan sus publicaciones de likes en segundos.

Su primer trabajo como actriz en la pantalla chica fue en ‘Ángel o demonio’ en Telecinco y en el cine en la película ‘Los encantados’. Sin embargo, su verdadero salto a la fama fue gracias al personaje que interpretó en La Casa de Papel, la exitosa serie de Netflix: Estocolmo.

La tira está inspirada en el brillante protocolo del atracador de bancos Willie Sutton,​ quien realizó más de 100 golpes utilizando disfraces y engaños y en ninguno necesitó recurrir a armas de fuego. La trama atrapó la atención de miles y miles de personas en el mundo y el elenco alcanzó un verdadero reconocimiento internacional.

En las últimas horas, Acebo compartió con sus fanáticos una postal que dejó a más de uno boquiabierto. Acompañó la instantánea con una frase de la escritora y académica Brené Brown. “Vulnerability is not weakness, it’s our greatest measure of courage (en español: vulnerabilidad no es debilidad, es nuestra mayor medida de coraje)”, escribió.

La fotografía se llenó en segundos de miles de ‘me gusta’ y halagos. “Qué linda”, “Preciosa Estocolmo”, “Que hermosa foto. Tu expresión muy linda y esos colores espectaculares”, “Diosa”, “Guapa”, son algunos de los que se alcanzan a leer.