Reveladoras: las selfies de Rosalía de las que todos hablan

Rosalía Vila Tobella o simplemente “La Rosalía”, es la figura nacida en España que goza de mayor popularidad hoy sin lugar a dudas; pero la verdad es que h toma por asalto la escena de la música mundial. Habiendo sabido tejer sus alianzas artísticas a la perfección, hoy no hay artista que no desee realizar alguna colaboración con ella.



Incluso en muchos casos la relación es más que profesional, llegando a ser de amistad; tal es el caso de Kourtney Kardashian, Kylie Jenner, Dua Lipa y por supuesto Billie Eilish con quien acaba de lanzar un nuevo sencillo que se encuentra en boca de todos, "Lo vas a olvidar".



Respecto a esta canción que dura poco más de 2 minutos, la realidad es que llevo mucho más tiempo su proceso creativo y de grabación. El primer encuentro confirmado entre las artistas se dio allá por el 2019, cuando Billie confesaba en una entrevista a BBC Radio1 que había estado en el estudio con Rosalía, "Ella me ha ayudado a conseguir notas a las que jamás había llegado", comentaba.

El segundo encuentro documentado fue durante la presentación de la estadounidense en el Sant Jordi Club de Barcelona, ahí ambas se mostraron juntas en fotografías compartidas en Instagram. "Can't wait to finish our song (No puedo esperar a que terminemos nuestra canción). Compartir contigo en el estudio o verte actuar me inspira soo much. Love you B", escribía una dedicatoria que acompañaba una fotografía publicada en la red social de la camarita por la catalana.

Hoy finalmente, dos años después del inicio de esta sociedad, podemos escuchar la colaboración entre ambas, y podemos decir que el resultado es más que satisfactorio; excelente. Los fans de Rosalía alrededor del mundo crecen cada día más y muchos tienen sus propias cuentas en honor a la artista, una de estas precisamente a filtrado algunas selfies que ella se ha sacado mostrando su faceta más osada.