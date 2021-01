Increíble: el día que Camila Cabello rechazó una cita con Chris Evans

Hablar de Camila Cabello es sinónimo de belleza y talento puro. La cantante cubana es una cautiva a sus millones de seguidores con sus dotes divinos que posee en su cuerpo. La ex integrante de “Fifth Harmanony”, en estos días ha sido noticia por un hecho totalmente curioso. Al parecer la joven de 23 años le habría negado una cita al reconocido actor Chris Evans.

Para sorpresa de las miles de fanáticas del actor estadounidense a Camila no le tembló el pulso a decirle que no a Evans. En la actualidad, Cabello se encuentra felizmente enamorada con el cantante Shaw Mendes. Al parecer, el artista canadiense fue el elegido por la oriunda de Cojimar, Cuba. Es de sentido común que la belleza de la intérprete de “Never Be The Same” tenga muchos enamorados atrás suyo pero ella ya eligió a su chico.

Al perecer la historia comenzó hace 3 años atrás cuando Chris Evans participó el reconocido programa nocturno de Jimmy Fallon. Allí, el actor confesó: “Camila Cabello, absolutamente. Si pudiera tener una cita con ella la tendría con mucho gusto”, en un tono bastante emocionado, el protagonista principal de “Capitán América” dejó más que en claro la intenciones que tenía hacía la joven de 23 años.

Por otro lado, Camilo Cabello en su entrevista con Ellen DeGeneres, la artista afirmó que no estaba interesada en Evans: “Es un tipo muy guapo, lo admiro. Pero no es mi tipo”, sentenció la cantante. De esta manera las ilusiones del actor de conocer y conquistar a la bella joven quedaron aniquiladas.

Una vez que se dio a conocer lo que casi sucede entre Evans y Cabello, las fanáticas del guapo actor de 39 años pueden entender como Camila dejó pasar tamaña oportunidad. Sin embargo, a la cubana poco parece importarle porque su corazón y su felicidad la comparten con Shaw Mendes y eso se pude ver reflejado en cada publicación que realiza la pareja en las rede sociales.