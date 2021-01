Hasta Greeicy Rendón reaccionó: la foto de Belinda que enamoró a todos

La cantante y actriz española-mexicana de 28 años, Belinda, reveló esta semana uno de los gustos personales de su pareja, Cristian Nodal. Los jóvenes tortolitos quienes forjaron su relación durante la transmisión de “La Voz México” el año pasado se encuentran muy enamorados. ‘Ay, a mi novio le encantaría, pero no sé. Tenía uno y me hice los demás y por eso me da mucho miedo cada vez que veo a alguien que hace tatuajes porque me dan ganas” indicó Beli, durante una entrevista al podcast “Hablemos de moda”, ante la consulta de si se tatuaría todo el cuerpo.

En las últimas horas, Belinda publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que desató todas las miradas de sus millones de seguidores de todo el planeta. En la misma se puede ver a la intérprete de “Amor a primera vista” luciendo su largo cabello suelto y con ondas y una musculosa de seda color nude.

Un emoji de corazón de color amarillo fue el sencillo epígrafe que eligió Belinda Peregrín Schüll para acompañar su reciente imagen en la red de la camarita.



“Dios bendito eres una obra de arte viviente 😍❤️ belifan desde Perú 🌈”, “Por qué dices que tienes 28 cuando realmente tienes 32?”, “Qué hermosa mujer! Aunque es mucho photoshop, no era tan necesario” y “¡Beli hermosa, orgulloso de ser tu fan desde pequeño, siempre contigo! ✨🐭” fueron algunos de los miles de mensajes que recibió la novia de Christian Nodal por parte de sus fans en la popular plataforma.

Esta publicación que tiene como única protagonista a Belinda velozmente se llenó de likes superando la barrera de los 120 mil corazones en tan solo unas horas. Entre ellos se destacó el me gusta de la artista Greeicy Rendón.