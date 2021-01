Cande Tinelli muestra cómo se debe llevar una bikini esta temporada

El nombre de Candelaria Tinelli siempre está en la boca de todos, de alguna u otra manera, la influencer siempre se encuentra envuelta en rumores o problemas mediáticos. Además, carga con uno de los apellidos más reconocido del país y de Latinoamérica. Pero para no perder esa costumbre, la segunda hija de Marcelo Tinelli, arrancó el 2021 con todo.

En los últimos días, Cande Tinelli estuvo muy activa en las redes sociales y a nivel mediático. En Instagram, la joven de 30 años, se animó participar a la tendencia del momento de la red de la camarita que es responder preguntas con verdadero y falso de sus seguidores. Algunas preguntas fueron bastantes picante a lo que la artista no dudo un segundo en responderlas.

Entre las preguntas más subidas de tono que tuvo por parte de sus followers se resaltan: Si era verdad lo de un video erótico que circula en las redes, a lo que Cande respondió: “Súper falso”. Otra curiosidad de los fans fue si la hija de Marcelo Tinelli estaba arrepentida sobre algún tatuaje que tiene en su cuerpo y la joven afirmó con un “NO” contundente.

Por otro lado, en la semana surgió el rumor de que Candelaria Tinelli se habría separado del reconocido cantante Coti y fue la propia influencer en desmentir esa fabula. Mediante un mensaje en Instagram, la artista dijo: “Hola amigos, me estuvieron preguntando si estaba bien, si me había separado de Coti, si había borrado las fotos por algo. No borré las fotos, las archivé. Cuando me enojo por algo soy muy calentona e impulsiva y hago ese tipo de boludeces".

Recientemente, Cande compartió una foto en bikini en la red de la camarita en la que con una breve descripción: “todo eso gile’ a mí me la mastik”, cautivó a sus más de 4.3 millones de seguidores. El posteo que la novia de Coti Sorokin obtuvo más de 66 mil likes. Mientras disfruta de sus vacaciones, los fans de Candelaria esperan con ansias la grabación de un tema junto a su novio, esto surgió cuando ambos interpretaron una romántica versión de "Tu Nombre" y los propios fanáticos quieren que la pareja realice una canción juntos.