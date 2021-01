Su peor momento: Kim Kardashian va de mal en peor

Al borde del divorcio inminente con su esposo, Kim Kardashian, no da para bienes. Ahora el escándalo la ha rodeado nuevamente luego de una publicación en su cuenta de Twitter que ha despertado la indignación de mucha gente en el mundo entero.

Para ser justos debemos reconocer que la esposa de Kanye West no se caracteriza por su empatía, ni por tener los pies justamente sobre la tierra. Sin advertir que su realidad dista mucho de la del resto de los humanos. Las críticas surgieron cuando la socialité se mostró posando, y la frase que eligió no refleja precisamente el momento que atraviesa el mundo.

"This is more than life... this is paradise" ("Esto es más grande que la vida... esto es el paraíso"), escribió en su publicación tanto en Twitter como en Instagram Kim Kardashian. En medio de la conmoción tras lo sucedido en el Capitolio de Estados Unidos, y teniendo en cuenta la escandalosa cantidad de muertes que superan los 400 mil fallecidos a causa del covid-19; era de esperarse que le llovieran las críticas.

"Estamos en una pandemia, Kim", "Esto está muy bien: la gente sufriendo y tú presumiendo", "En ocasiones tienes que ser consciente de lo que hay a tu alrededor, Kim", "Quizá sea el paraíso para ti, pero no para todos los muertos por coronavirus", "Extremadamente irrespetuoso. Pero tú en el paraíso, genial"; fueron algunos de los duros mensajes que reprocharon la actitud de la celebridad.

Acostumbrada a hacer de su vida un reality show, y que sus millones de seguidores celebren con ella los buenos momentos que le tocan vivir, Kim Kardashian ha sufrido quizás un exceso de lujos que la muestran frívola ante la triste realidad de millones. Lo cierto es que este no ha sido el mejor comienzo de año para ella.