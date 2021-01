¿Quiénes cantarán el himno en el Super Bowl LV? En la nota, la respuesta

La cantante de R&B Jazmine Sullivan y el músico Eric Church entonarán juntos el himno nacional el mes entrante en el Super Bowl. La ganadora del Grammy H.E.R. cantará "America the Beautiful". Las actuaciones serán el 7 de febrero en el Raymond James Stadium en Florida, antes del gran partido de la NFL y del espectáculo de medio tiempo que encabezará The Weeknd.

Jazmine Sullivan.

El rapero y músico Warren "WAWA" Snipe, quien es sordo, interpretará "The Star-Spangled Banner" y "America the Beautiful" en lenguaje de signos americano. El director nominado al Emmy Adam Blackstone arreglará y producirá las actuaciones. La compañía Roc Nation de Jay-Z regresa por segundo año consecutivo como productora ejecutiva del espectáculo del medio tiempo.

Sullivan encabezó las listas de popularidad de R&B en 2008 con su primer sencillo y álbum. Ha recibido 12 nominaciones al Grammy y ha escrito canciones para Mary J. Blige, Jennifer Hudson y Monica. Su nuevo álbum, "Heaux Tales", debutó esta semana de No. 4 en la lista de 200 discos de todos los géneros de Billboard.

Church, nominado a 10 Grammy, debutó en 2006 y desde entonces ha liderado las listas country con canciones como "Drink In My Hand", "Springsteen", "Talladega" y "Record Year". Varios de sus discos se han certificado platino y multiplatino. El año pasado fue nombrado artista del año en la ceremonia de los Premios de la Asociación de la Música Country.

Eric Church.

H.E.R. ganó dos Grammys en 2019 y ha recibido elogios de la crítica por sus actuaciones en vivo, incluyendo su trabajo como guitarrista. Ha recibido premios MTV a los Videos Musicales, BET y Soul Train Music, y ha lanzado éxitos de R&B como "Focus", "Best Part", "Slide", "Damage" y "B.S." con Jhené Aiko.