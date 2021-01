¿Qué es lo primero que observas?: asombrosa y sencilla prueba de personalidad

Las pruebas de personalidad y los test psicológicos ganaron una gran cantidad de adeptos en las redes sociales en el último tiempo. Los motivos son muy claros: arrojan asombrosos resultados en milésimas de segundos y además, son una gran alternativa para combatir el aburrimiento. En esta oportunidad te proponemos un nuevo reto que te permitirá conocer más acerca de tu forma de ser de una manera muy sencilla.

¿Te animas a descubrir lo que revela sobre ti? Lo único que debes hacer es observar el dibujo y aquello que tu ojo capte en primer lugar te dará todas las respuestas. ¡No hagas trampa y hazle caso a tu intuición!

Pingüino: eres una persona que se destaca por su autenticidad. Te importa poco y nada lo que los demás opinen sobre ti. No te gusta que te den órdenes o te digan qué es lo que debes hacer. No te conformas fácilmente y siempre estás buscando nuevos desafíos. A la hora de decir lo que piensas no tienes ningún filtro. Esto te ha traído en muchas ocasiones fuertes dolores de cabeza, sin embargo, prefieres no callarte nada y siempre ir al frente.

Hombre: te destacas por ser alguien muy comprensivo. Siempre estás buscando ponerte en el lugar de los demás e intentas no prejuzgar a la gente. Prefieres primero conocer y después armar una opinión con fundamento sobre el otro. Rara vez te equivocas cuando crees que alguien te está mintiendo, tienes una especie de sexto sentido para descubrirlo. Sin embargo, hasta no tener un hecho que demuestre lo que presumes, no aseguras nada. Detestas las manipulaciones y las falsedades. No te gusta llamar la atención ni alardear de los conocimientos que sabes.