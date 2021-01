La impactante y conmovedora revelación de Patty López de la Cerda

La conductora de deportes, Patty López de la Cerda rompió el silencio y compartió a través de sus redes sociales su severo estado de salud, el cual no le permite hablar y sufre ataques epilépticos, además de una "discapacidad invisible". Resumió a través de su Instagram el duro camino que ha tenido que vivir desde el 28 de diciembre, cuando comenzó a sentir una taquicardia.

Al principio no sabía que tenía pero luego de estudios neurológicos y endocrinólogos, reveló. "Después de un millón de estudios encontraron deficiencias en mi corazón y en las arterias coronarias. El neurólogo diagnosticó una enfermedad del sistema nervioso autónomo que se llama disautonomía, leí que es una discapacidad invisible, pero a mí no me gusta verlo así", contó.

Pero no todo quedó ahí ya que además de padecer disautonomía, también le diagnosticaron epilepsia: "La sensación de despertar con miedo de intentar hablar y saber que tal vez no puedes, es horrible. Y al día siguiente otra vez con miedo de que podía salir, finalmente me diagnosticaron epilepsia".

"Pero estoy animada porque sé que voy a estar bien. Gracias a Dios la epilepsia y la disautonomía se pueden controlar con medicinas así que, dentro de todas las posibilidades, agradezco infinitamente que hayan encontrado estas dos cosas que tengo”, agregó la ex presentadora de TV Azteca.

Su posteo en Instagram.

Patty dijo que la ha pasado mal en las últimas horas por los síntomas que ha presentado, pues la disautonomía es una enfermedad que provoca mareo, fatiga, desmayos, presión, respiración, temperatura y demás. "Se siente horrible que ya vas mejor y vuelves a recaer y no entiendes qué pasa", cerró.