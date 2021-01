El crudo relato de Memo Ochoa tras contagiarse coronavirus: "Por favor cuídense"

El Club América está atravesando la situación menos deseada para cualquier equipo deportivo en estos momentos. Las Águilas debieron suspender su próxima jornada frente a FC Juárez, debido a que tres de sus jugadores dieron positivo de coronavirus tras el duelo frente a Monterrey.

Los casos llegaron a los azulcremas en medio de un gran escándalo con Rayados, aunque es una situación que podía suceder y donde han sido involucrados tres jugadores del primer equipo. Guillermo Ochoa, Richard Sánchez y Nicolás Benedetti son los implicados, además del auxiliar de Santiago Solari, Lucas Nardi.

Con bastante tos y otros síntomas, Memo compartió con sus seguidores de Twitch cómo ha pasado estos últimos días en casa. "Llevo tres días con síntomas, ayer fue el peor día con mareos, temperatura y dolor de cabeza. Hoy tengo tos, pero cada vez me siento mejor. Ahí va, con bastante tos. Esperemos que no empeore, creo que no, hay que ser positivos", explicó.

Y agregó: "Esperemos que no pase a mayores y que no haya más síntomas durante todos estos días que ese es el peligro y se hagan, como lo ha hecho el Club América en todo momento, las pruebas pertinentes para mantenernos lo más cuidados posibles, hay cosas que están fuera de las manos de los médicos, pero seguiremos para poder jugar y darles más alegrías".

El guardameta desconoció cuándo volverá a la actividad con las Águilas y pidió seguir con las indicaciones de las autoridades para evitar aumento de contagios. "Por favor cuídense, no dejen nada a la deriva, el cubrebocas, lavarse las manos y como dije, devuelvan los tanques de oxígeno, si no los están utilizando. No hay que tomarlo a la ligera, está en nosotros", cerró.